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В Москве в больницах остаются 14 пострадавших при урагане
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В Москве в больницах остаются 14 пострадавших при урагане 

Аргументы и Факты 44 минуты назад
Фото: Аргументы и Факты
Ураган обрушился на столицу в субботу днем
14 человек, включая одного ребенка, остаются в московских больницах после прошедшего в субботу урагана, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна.
По его словам, состояние двоих взрослых оценивается как тяжелое, ребенок находится в удовлетворительном состоянии. Все пациенты находятся под постоянным наблюдением медиков, регулярно проводятся консилиумы.
«Все запланированные оперативные вмешательства выполняются. Два человека уже выписаны домой на амбулаторное наблюдение», — добавил Хрипун.
Ранее сообщалось, что пострадавших при урагане навестил в больнице мэр столицы Сергей Собянин.
Сильные ливни, сопровождавшиеся ураганным ветром, прошли в Москве в субботу. Всего из-за непогоды пострадали 17 человек, погибла 12-летняя девочка. В Московской области пострадали восемь человек, один погиб.
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