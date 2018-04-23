В Москве в больницах остаются 14 пострадавших при урагане

Ураган обрушился на столицу в субботу днем

14 человек, включая одного ребенка, остаются в московских больницах после прошедшего в субботу урагана, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна

По его словам, состояние двоих взрослых оценивается как тяжелое, ребенок находится в удовлетворительном состоянии. Все пациенты находятся под постоянным наблюдением медиков, регулярно проводятся консилиумы.

«Все запланированные оперативные вмешательства выполняются. Два человека уже выписаны домой на амбулаторное наблюдение», — добавил Хрипун.

Ранее сообщалось, что пострадавших при урагане навестил в больнице мэр столицы Сергей Собянин

Сильные ливни, сопровождавшиеся ураганным ветром, прошли в Москве в субботу. Всего из-за непогоды пострадали 17 человек, погибла 12-летняя девочка. В Московской области пострадали восемь человек, один погиб.