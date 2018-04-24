В ЮЗАО на маршруте автобуса появилась новая остановка — «Бульвар Адмирала Ушакова»

С 21 апреля на ряде маршрутов городского транспорта ввели дополнительные остановки. Об этом сообщает сайт Мосгортранса. Изменения в работе автобусных маршрутов произошли и в ЮЗАО.

На Юго-Западе столицы на маршруте автобуса № 293 появилась дополнительная остановка «Бульвар Адмирала Ушакова». Она расположена на улице Венёвской при следовании к станции «Бутово».

«Остановка будет производиться на действующей остановке автобусов №146, 753, «С1», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Юго-Западе Москвы переименовали четыре остановки. Узнать о транспортных изменениях можно здесь.