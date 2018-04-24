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В ЮЗАО на маршруте автобуса появилась новая остановка — «Бульвар Адмирала Ушакова»
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В ЮЗАО на маршруте автобуса появилась новая остановка — «Бульвар Адмирала Ушакова» 

Ясенево 2 часа назад
Фото: Ясенево
С 21 апреля на ряде маршрутов городского транспорта ввели дополнительные остановки. Об этом сообщает сайт Мосгортранса. Изменения в работе автобусных маршрутов произошли и в ЮЗАО.
На Юго-Западе столицы на маршруте автобуса № 293 появилась дополнительная остановка «Бульвар Адмирала Ушакова». Она расположена на улице Венёвской при следовании к станции «Бутово».
«Остановка будет производиться на действующей остановке автобусов №146, 753, «С1», — отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что на Юго-Западе Москвы переименовали четыре остановки. Узнать о транспортных изменениях можно здесь.
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