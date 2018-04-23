Белорусские туристы выбросили мусор в окно машины и моментально получили урок от поляков

Автомобильный регистратор польского водителя снял ролик, где мусорящего в пробке белоруса наказали другие автолюбители.

Из стоящего в пробке микроавтобуса на обочину дороги вылетает несколько крупных пакетов мусора. Реакция поляков следует незамедлительно: один из них быстро подбирает пакет и забрасывает его в окно микроавтобуса.

Господа с востока почувствовали себя, наверное, прямо как у себя дома, и решили сделать гадость… А тут сюрприз —Dar0s, автор ролика

Реакция водителей более, чем адекватная. Не стоит мусорить ни в своей, ни тем более в чужой стране. И бояться хамов за рулем тоже не стоит — смотрите, к примеру, как их наказывает моментальная карма.