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Белорусские туристы выбросили мусор в окно машины и моментально получили урок от поляков
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Белорусские туристы выбросили мусор в окно машины и моментально получили урок от поляков 

Don't Panic 1 час назад
Фото: Don't Panic
Автомобильный регистратор польского водителя снял ролик, где мусорящего в пробке белоруса наказали другие автолюбители.
Из стоящего в пробке микроавтобуса на обочину дороги вылетает несколько крупных пакетов мусора. Реакция поляков следует незамедлительно: один из них быстро подбирает пакет и забрасывает его в окно микроавтобуса.
Господа с востока почувствовали себя, наверное, прямо как у себя дома, и решили сделать гадость… А тут сюрприз —Dar0s, автор ролика
Реакция водителей более, чем адекватная. Не стоит мусорить ни в своей, ни тем более в чужой стране. И бояться хамов за рулем тоже не стоит — смотрите, к примеру, как их наказывает моментальная карма.
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