На дороге в центре Кургана провалился асфальт

В Кургане провалился асфальт на проезжей части. Огромная яма появилась на перекрестке улиц Блюхера и Куйбышева, пишет «Область 45».

Провал образовался из-за аварии на канализационном коллекторе.

Это не первый случай появления ям на дорогах Кургана за последнее время. Так, в конце марта на другом участке асфальт растаял вместе со снегом. Это произошло на перекрестке улиц Пролетарской и Карла Маркса

Сейчас аварийный участок на Куйбышева огорожен. Когда начнутся ремонтные работы и сколько времени понадобится для устранения проблем, пока не сообщается.

Фото: dorogi-onf.ru