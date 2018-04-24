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На дороге в центре Кургана провалился асфальт
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На дороге в центре Кургана провалился асфальт 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Кургане провалился асфальт на проезжей части. Огромная яма появилась на перекрестке улиц Блюхера и Куйбышева, пишет «Область 45».
Провал образовался из-за аварии на канализационном коллекторе.
Это не первый случай появления ям на дорогах Кургана за последнее время. Так, в конце марта на другом участке асфальт растаял вместе со снегом. Это произошло на перекрестке улиц Пролетарской и Карла Маркса.
Сейчас аварийный участок на Куйбышева огорожен. Когда начнутся ремонтные работы и сколько времени понадобится для устранения проблем, пока не сообщается.
Фото: dorogi-onf.ru
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