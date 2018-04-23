Американка уронила пистолет и убила двухлетнюю дочь

Жительница США убила собственную двухлетнюю дочь, уронив оружие в отеле неподалеку от города Кливленд (штат Огайо). Об этом сообщает в понедельник, 23 апреля, The Independent

По его информации, инцидент произошел поздно вечером 20 апреля. «Предохранитель был включен, когда я уронила оружие, и пуля попала в нее, — рассказала женщина, когда позвонила в экстренную службу. — Пистолет упал, я уронила пистолет. Она мертва. Моей дочки больше нет. Она не дышит».

Прибывшие на место патрульные и медики нашли девочку с огнестрельным ранением шеи. Ее госпитализировали, однако она позднее скончалась.

У женщины было разрешение на скрытое ношение оружия. В полиции указали, что предварительные данные говорят о случайности произошедшего. Окончательное решение о мерах в отношении матери будет принято по окончании расследования.

В марте в Техасе четырехлетний мальчик случайно выстрелил в семимесячного младенца. Как это произошло, не сообщалось, пострадавшего госпитализировали. Во время произошедшего дома находился один из взрослых.

Всего в США с 1999-го по 2016 год от огнестрельных ранений погибли 1678 детей в возрасте до пяти лет, пишет The Independent.