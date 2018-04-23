«Я паркуюсь, как…»: патрульный автомобиль ДПС на тротуаре на Немцова и машины, брошенные на газонах

В новой подборке автохамов, запечатленных читателями 72.ru, оказались не только водители дорогих иномарок, но и владельцы отечественных машин. Как показывают итоги минувшей недели, правила нарушают все. И сотрудники ГИБДД не исключение.

Патрульный автомобиль ДПС на тротуаре

Служебный автомобиль ГИБДД, припаркованный на тротуаре возле дома № 41 по улица Немцова в Тюмени, сфотографировал читатель 72.ru. Снимки, запечатлевшие нарушение Правил дорожного движения, редакция направила в Госавтоинспекцию Тюменской области.

— По данному факту будет проведена служебная проверка. Если информация о нарушении ПДД инспекторами ДПС подтвердится, они будут привлечены к административной ответственности, — рассказала 72.ru Анжела Борисова , начальник отделения пропаганды ГИБДД Тюменской области.

Машины на газонах

Баумана, 27 Из-за недостатка парковочных мест тюменские водители штурмуют бордюры и заезжают на газоны. Привлекать к ответственности таких нарушителей должны сотрудники УК и районных управ.

Широтная, 173/4 Штраф за парковку на газоне для физических лиц составляет сегодня от 1 до 5 тысяч рублей, а для юридических — от 10 до 100 тысяч рублей.

Улица Пермякова

Станислава Карнацевича, 12 Пермякова, 65 Автохамы на тротуарах

Припарковался у крыльца агентства недвижимости

Тюменские пешеходы продолжают жаловаться на водителей, которые преграждают им путь. Автомобилисты бросают свои машины на тротуарах, под окнами и у подъездов многоэтажек. А особо ленивые подъезжают прямо ко входам в различные учреждения и компании, которые им необходимо посетить.

Флотская, 57 Пермякова, 82 Тюменские «инвалиды»

Гольцова, 15 Не обошлась минувшая неделя и без автохамов, которые занимают на парковках места, отведенные для инвалидов. Таких нарушителей в редакцию 72.ru в основном присылают люди с ограниченными возможностями, которым в итоге приходится парковать свои машины вдали и идти пешком.

Парковка у «Магнита» на Одесской

Пермякова, 67