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Видео: Нечто с неба чуть не раздавило автомобиль
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Видео: Нечто с неба чуть не раздавило автомобиль 

Quto.ru 1 час назад
Фото: Quto.ru
Камера видеорегистратора в Тайланде запечатлела удивительное везение водителя. Тот спокойно ехал по шоссе, когда прямо перед ним с неба рухнул огромный бетонный фрагмент здания, по какой-то причине отвалившийся от корпуса. Судя по видео, масса блока составляет сотни килограмм — если бы он упал на машину, то, вне всякого сомнения, все пассажиры авто погибли бы.
Однако в случае с водителем его, в каком-то смысле, спасло соблюдение скоростного режима. Если бы он ехал быстрее, то неизбежно попал бы под удар.
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