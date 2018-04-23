Видео: Нечто с неба чуть не раздавило автомобиль

Камера видеорегистратора в Тайланде запечатлела удивительное везение водителя. Тот спокойно ехал по шоссе, когда прямо перед ним с неба рухнул огромный бетонный фрагмент здания, по какой-то причине отвалившийся от корпуса. Судя по видео, масса блока составляет сотни килограмм — если бы он упал на машину, то, вне всякого сомнения, все пассажиры авто погибли бы.

Однако в случае с водителем его, в каком-то смысле, спасло соблюдение скоростного режима. Если бы он ехал быстрее, то неизбежно попал бы под удар.