Петербуржец устроил пьяную драку в храме Красносельского района

В Красносельском районе Петербурга хулиган устроил драку в храме Иоанна Милостивого, сообщает «Росбалт»

Инцидент произошел 20 апреля.

36-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения пришел к храму на улице Доблести, который был закрыт.

Это не остановило гражданина, он разбил окно и проник внутрь.

Мужчину попытался остановить сотрудник службы безопасности, в результате завязалась драка, в ходе которой хулиган сломал подсвечник.

Дебошира доставили в 74 отделение полиции.

Проводится проверка инцидента.