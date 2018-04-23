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Петербуржец устроил пьяную драку в храме Красносельского района
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Петербуржец устроил пьяную драку в храме Красносельского района 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Красносельском районе Петербурга хулиган устроил драку в храме Иоанна Милостивого, сообщает «Росбалт».
Инцидент произошел 20 апреля.
36-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения пришел к храму на улице Доблести, который был закрыт.
Это не остановило гражданина, он разбил окно и проник внутрь.
Мужчину попытался остановить сотрудник службы безопасности, в результате завязалась драка, в ходе которой хулиган сломал подсвечник.
Дебошира доставили в 74 отделение полиции.
Проводится проверка инцидента.
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