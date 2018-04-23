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В Воронеже автомобилистка на Cadillac сбила девочку
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В Воронеже автомобилистка на Cadillac сбила девочку 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Школьницу госпитализировали. Автомобилистка на Cadillac сбила 13-летнюю девочку у дома №15 по улице Олеко Дундича в субботу, 21 апреля. Школьницу госпитализировали в областную детскую больницу №2 с сотрясением головного мозга, сообщили корреспонденту «Вести-Воронеж» в группе пропаганды городской ГИБДД. По данным автоинспекции, за рулём одного из старейших американских авто класса «люкс» находилась 44-летняя женщина. Девочка переходила дорогу вне пешеходного перехода, но в зоне его видимости. Обстоятельства ДТП выясняются. Сотрудники ГИБДД напомнили родителям о том, что необходимо с детьми проговаривать правила дорожного движения и вместе планировать самый безопасный маршрут. Автомобилистам же рекомендуется снижать скорость вблизи школ, детских садов и парков. Екатерина Трещикова
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