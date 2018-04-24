«С пьяных женщин что возьмешь»: водитель «Яндекс. Такси» отрицает драку с пассажирками

Пассажирка сервиса «Яндекс. Такси» из подмосковного города Электросталь заявила, что водитель такси беспричинно избил ее ногами. Таксист Илья рассказал «360» свое версию происшествия. По его словам, Ово всем виноваты сами клиентки.

Водитель рассказал, что он подрабатывает в «Яндекс. Такси» по вечерам. В полночь ему поступил заказ в Ногинск. Водитель подъехал, нажал статус «я по адресу» и стал ожидать клиенток. Илья уточнил, что в сервисе часто бывают накладки с определением геоданных. Когда клиент вызывает по такси, адрес иногда не совпадает — получается или соседний дом, или соседний подъезд. В этом случае получилось то же самое.

Пока таксист определил с клиентками их местонахождение, на счетчике тарифа «накапало» еще 13 рублей — сверх изначально заявленных 203 рублей за поездку. Об этом он сообщил пассажиркам, однако те отреагировали неадекватно — начали ругаться, мол, «мы заплатим тебе 200 рублей, а ты вези нас». Илья уточнил, что женщины были в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Когда такси подъехало к точке назначения, оказалось, что проезд к подъезду загорожен, «надо было проезжать впритирку». До подъезда оставалось около 15 метров. Водитель предложил клиенткам выйти чуть раньше, поскольку проехать было сложно. Одна клиентка согласилась, а вторая заявила, что платит «громадные деньжищи», чтобы ее довезли до подъезда.

«Видимо, этот диалог их задел очень сильно. Молодая женщина начала скандалить, выйдя из машины, не закрыла дверь. На это я попросил захлопнуть ее, чтобы я смог уехать. Клиентка сказала, что я поеду только тогда, когда она отпустит, потому что она платит. Я вышел из машины, захлопнул дверь и сел обратно. На что она опять открыла дверь со словами: «Ты никуда не поедешь». Я пытался ей адекватно объяснить, что такси везет от одной точки к другой, при этом после того, как привезло на вторую точку, может подождать, но за отдельную плату. К сожалению, клиентка, видимо, не могла соображать адекватно. Она опять открыла дверь, я снова вышел и закрыл ее. Потом она третий раз открыла дверь и начала ее выламывать. На что я выбежал уже из машины, взял ее и откинул, не нанося при этом ударов ни руками, ни ногами. Когда вам ломают автомобиль, вы начинаете защищать свою частную собственность», — заявил водитель.

После того, как первая клиентка встала, она набросилась на меня, порвала рубашку, цепочку. Начала глаза царапать — в общем, пыталась нанести физический вред мне. Видимо, машина ее не удовлетворила. Во мне все-таки около ста килограммов, откинуть ее повторно не составило труда. Повторюсь, что я не бил ее. После чего она встала, начала наносить удары ногой по автомобилю — по капоту, решетку доломала. Я заметил, что у меня порвана цепочка и слетел крестик. Я сказал им: «Все, успокойтесь, все равно я собираюсь сейчас ехать в полицию, писать заявление на вас»

— водитель такси

«Избитая» пассажирка села на заднее сидение автомобиля. В этот момент ее приятельница побежала домой «за каким-то майором», однако вскоре вернулась одна и снова начала «снимать» на телефон. Тогда Илья решил поехать в полицию вместе с дебоширкой. В пути он увидел машину патрульно-постовой службы и поморгал ей фарами. Таксист попросил полицейских вывести «двух неадекватных женщин» из автомобиля, однако пассажирки отказались. После долгих уговоров они согласились пересесть в патрульную машину, а автомобиль такси поехал следом за ней.

Девушки написали заявление на меня, что я их избил — слава богу, не изнасиловал. Я написал свое объяснение. Себя считаю абсолютно правым: больше чем уверен, что 90 процентов автовладельцев при нанесении ущерба своему имуществу как минимум попытались бы защитить его. Изначально протоколы заполнил дежурный участковый, он сказал, что со мной должен связаться участковый по тому району, в котором это произошло. Прошло уже порядка трех недель, мне никто не звонил. На пассажирок я не стал писать никаких заявлений — с пьяных женщин что возьмешь

— Илья.

Ранее одна из пассажирок обратилась в СМИ с заявлениями о том, что водитель сервиса «Яндекс. Такси» бил ее ногами по голове, а потом отказался ехать в полицию.