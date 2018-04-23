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Водитель «Яндекс. Такси» избил пассажирку в Подмосковье
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Водитель «Яндекс. Такси» избил пассажирку в Подмосковье 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Водитель сервиса «Яндекс. Такси» избил пассажирку в Подмосковном городе Электросталь. О происшествии пострадавшая рассказала «360».
По словам женщины, она вызвала такси через приложение 10 апреля. Вместе с приятельницей она вышла к подъезду, но автомобиля там не обнаружила. Позвонив водителю, пострадавшая выяснила, что система неправильно определила номер дома, а за ожидание приписала к сумме поездки еще 13 рублей.
Водитель довез женщин до нужного адреса, но остановился у торца дома, а не у подъезда. Пассажирка возмутилась, поскольку заплатила за дорогу от подъезда до подъезда. Мужчина разозлился, однако довез клиенток до нужной точки. Женщины стали выходить из автомобиля.
Он сделал мне замечание, что я слишком широко дверь открываю, но я продолжила выходить. Когда я выбралась на улицу, он оказался уже около меня, это настолько быстро произошло! Я была в шарфе, он меня дернул за него назад, я упала на асфальт, и он принялся бить меня ногами, причем по голове. Я прикрывалась руками и услышала, как приятельница говорит ему, что снимает происходящее на видео. И только после этого он прекратил и пошел к ней навстречу. Я встала, обошла машину и села за ним — не знаю, почему. Я сказала, что теперь мы едем в полицию. Приятельница села рядом со мной. Водитель сказал нам выходить, что он закрыл смену, но я настояла на своем
— пострадавшая.
Тогда водитель вернулся в машину и начал кружить по городу, намеренно не заезжая на окрестные с отделением полиции улицы. В один момент перед такси вклинился патрульный автомобиль. «Я сказала ему остановиться и сигналить ей. Он сначала не реагировал, но потом просигналил, запер нас в машине, вышел, начал с ними разговаривать. Я закричала „Помогите!“, подошел сотрудник ППС, он нас открыл. Я рассказала, что произошло».
Сотрудники патрульно-постовой службы отвезли пострадавшую в дежурную часть, откуда ее увезли на карете скорой помощи в травмпункт. На следующий день женщина вышла на работу, но все время мучилась сильнейшими головными болями. Следующим утром она обратилась в районную поликлинику. После осмотра врача женщину срочно направили в больницу с подозрением на сотрясение мозга.
По словам пострадавшей, сотрудники полиции до сих пор не принимают никаких действий, что противоречит Уголовно-процессуальному кодексу России.
На момент публикации представители «Яндекс. Такси» не прокомментировали происшествие, связанное с их сервисом.
Накануне в Санкт‐Петербурге молодая девушка, ожидавшая такси, получила пулю в лоб из пневматического оружия. Врачи оказали пострадавшей всю необходимую помощь.
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