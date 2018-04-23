Водитель «Яндекс. Такси» избил пассажирку в Подмосковье

Водитель сервиса «Яндекс. Такси» избил пассажирку в Подмосковном городе Электросталь. О происшествии пострадавшая рассказала «360».

По словам женщины, она вызвала такси через приложение 10 апреля. Вместе с приятельницей она вышла к подъезду, но автомобиля там не обнаружила. Позвонив водителю, пострадавшая выяснила, что система неправильно определила номер дома, а за ожидание приписала к сумме поездки еще 13 рублей.

Водитель довез женщин до нужного адреса, но остановился у торца дома, а не у подъезда. Пассажирка возмутилась, поскольку заплатила за дорогу от подъезда до подъезда. Мужчина разозлился, однако довез клиенток до нужной точки. Женщины стали выходить из автомобиля.

Он сделал мне замечание, что я слишком широко дверь открываю, но я продолжила выходить. Когда я выбралась на улицу, он оказался уже около меня, это настолько быстро произошло! Я была в шарфе, он меня дернул за него назад, я упала на асфальт, и он принялся бить меня ногами, причем по голове. Я прикрывалась руками и услышала, как приятельница говорит ему, что снимает происходящее на видео. И только после этого он прекратил и пошел к ней навстречу. Я встала, обошла машину и села за ним — не знаю, почему. Я сказала, что теперь мы едем в полицию. Приятельница села рядом со мной. Водитель сказал нам выходить, что он закрыл смену, но я настояла на своем

— пострадавшая.

Тогда водитель вернулся в машину и начал кружить по городу, намеренно не заезжая на окрестные с отделением полиции улицы. В один момент перед такси вклинился патрульный автомобиль. «Я сказала ему остановиться и сигналить ей. Он сначала не реагировал, но потом просигналил, запер нас в машине, вышел, начал с ними разговаривать. Я закричала „Помогите!“, подошел сотрудник ППС, он нас открыл. Я рассказала, что произошло».

Сотрудники патрульно-постовой службы отвезли пострадавшую в дежурную часть, откуда ее увезли на карете скорой помощи в травмпункт. На следующий день женщина вышла на работу, но все время мучилась сильнейшими головными болями. Следующим утром она обратилась в районную поликлинику. После осмотра врача женщину срочно направили в больницу с подозрением на сотрясение мозга.

По словам пострадавшей, сотрудники полиции до сих пор не принимают никаких действий, что противоречит Уголовно-процессуальному кодексу России.

На момент публикации представители «Яндекс. Такси» не прокомментировали происшествие, связанное с их сервисом.

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