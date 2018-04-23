В ЦАО столицы проводится профилактическое мероприятие «Пешеходный переход»

24 апреля 2018 года на территории Центрального административного округа г. Москвы сотрудниками ГИБДД будет проводиться общегородское профилактическое мероприятие «Пешеходный переход».

Инспекторы дорожно-патрульной службы обратят особое внимание на соблюдение пешеходами правил перехода проезжей части дороги, правила проезда водителями пешеходных переходов и перекрестков, нарушению правил остановки и стоянки в зоне пешеходного перехода.

Важнейшим условием безопасного проезда зоны пешеходного перехода со стороны водителя является снижение скорости при подъезде к зоне пешеходного перехода, достаточное для полной остановки транспорта в случае необходимости.

За 3 месяца 2018 года на территории обслуживания полка ДПС ГИБДД УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве, зарегистрировано 88 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 8 человек погибли и 94 получили ранения.

В структуре аварийности большую часть дорожно-транспортных происшествий — 59% составляют наезды на пешеходов (52 ДТП), в которых 5 человек погибли и 52 получили ранения, в том числе 2 ребёнка.