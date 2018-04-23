Локомотив и «ГАЗель» столкнулись в Ростове‐на‐Дону

В Ростове‐на‐Дону автомобиль проехал на запрещающий сигнал железнодорожного светофора и столкнулся с локомотивом. Об этом сообщил портал «Юга.ру».

Поезд ехал со скоростью около двух километров в час. Авария произошла на улице Вятской. Кадры столкновения попали в группу «Ростов главный» в соцсети «ВКонтакте». В ДТП никто не пострадал.

На месте происшествия работают сотрудники полиции.