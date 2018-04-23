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Локомотив и «ГАЗель» столкнулись в Ростове‐на‐Дону
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Локомотив и «ГАЗель» столкнулись в Ростове‐на‐Дону 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В Ростове‐на‐Дону автомобиль проехал на запрещающий сигнал железнодорожного светофора и столкнулся с локомотивом. Об этом сообщил портал «Юга.ру».
Поезд ехал со скоростью около двух километров в час. Авария произошла на улице Вятской. Кадры столкновения попали в группу «Ростов главный» в соцсети «ВКонтакте». В ДТП никто не пострадал.
На месте происшествия работают сотрудники полиции.
Массовое ДТП устроил водитель BMW X5 в Красноярске. Авария попала на камеру уличного видеонаблюдения: кадры были опубликованы в паблике «ЧП Красноярск» в соцсети «ВКонтакте».
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