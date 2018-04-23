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Почти 60 неисправных и поврежденных в ДТП автомобилей переместили эвакуаторы АМПП с начала апреля
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Почти 60 неисправных и поврежденных в ДТП автомобилей переместили эвакуаторы АМПП с начала апреля 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе АМПП.
«Эвакуаторы ГКУ «АМПП» регулярно помогают автомобилистам, чьи машины попали в ДТП. Так, с начала апреля техника АМПП выезжала по 59 поступившим заявкам. Эвакуаторы помогли переместить с проезжей части 17 грузовых и 42 легковых автомобиля, тем самым оперативно устранив помехи для движения транспорта», — сказали в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что чаще всего в апреле эвакуаторы оказывали помощь на МКАД и на Волгоградском проспекте.
«Помимо обычных эвакуаторов, АМПП имеет в своем распоряжении восемь тягачей, способных передвигать автобусы, фуры, автопоезда и другие крупногабаритные транспортные средства. Ежедневно в Москве осуществляется круглосуточное дежурство эвакуаторов для помощи при авариях. Техника находится там, где может возникнуть сложная дорожная ситуация, для оперативного прибытия на место ДТП и ликвидации его последствий», — заключили в пресс-службе.
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