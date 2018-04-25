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Последствия аварии на Рязанском проспекте помогли ликвидировать эвакуаторы АМПП
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Последствия аварии на Рязанском проспекте помогли ликвидировать эвакуаторы АМПП 

Агентство «Москва» 1 час назад
Эвакуаторы ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП) приняли участие в ликвидации последствий крупной аварии на Рязанском проспекте, сообщили в пресс-службе АМПП.
«Эвакуаторы АМПП помогли ликвидировать последствия крупной аварии на Рязанском проспекте», — говорится в сообщении.
Уточняется, что вечером 24 апреля на Рязанском проспекте в районе д. 16 произошло ДТП: самосвал, пытаясь проехать перекресток на желтый сигнал светофора, столкнулся с автомобилем Volkswagen, водитель которого также начал движение на желтый сигнал. После столкновения автомобили, пробив ограждения, врезались в машину, стоящую на светофоре встречного направления. В результате ДТП один человек погиб и один получил травмы. Вскоре после аварии на место происшествия были направлены три эвакуатора АМПП (один из которых — тягач), которые оперативно переместили поврежденные автомобили с проезжей части.
АМПП имеет в своем распоряжении восемь тягачей, способных передвигать автобусы, фуры, автопоезда и другие крупногабаритные транспортные средства, помимо обычных эвакуаторов. Ежедневно в Москве осуществляется круглосуточное дежурство эвакуаторов для помощи при авариях. Техника находится там, где может возникнуть сложная дорожная ситуация, для оперативного прибытия на место ДТП и ликвидации его последствий.
Агентство «Москва»: последние новости
ЦОДД: Попавший в аварию на Рязанском проспекте самосвал не имел пропуска для передвижения по Москве Движение на Рязанском проспекте по направлению в центр затруднено из-за ДТП с участием самосвала Перевозки личного транспорта в вагонах-автомобилевозах в РФ выросли в январе-марте на 10% - до 1,5 тыс.
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