Последствия аварии на Рязанском проспекте помогли ликвидировать эвакуаторы АМПП

Эвакуаторы ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП) приняли участие в ликвидации последствий крупной аварии на Рязанском проспекте, сообщили в пресс-службе АМПП.

«Эвакуаторы АМПП помогли ликвидировать последствия крупной аварии на Рязанском проспекте», — говорится в сообщении.

Уточняется, что вечером 24 апреля на Рязанском проспекте в районе д. 16 произошло ДТП: самосвал, пытаясь проехать перекресток на желтый сигнал светофора, столкнулся с автомобилем Volkswagen , водитель которого также начал движение на желтый сигнал. После столкновения автомобили, пробив ограждения, врезались в машину, стоящую на светофоре встречного направления. В результате ДТП один человек погиб и один получил травмы. Вскоре после аварии на место происшествия были направлены три эвакуатора АМПП (один из которых — тягач), которые оперативно переместили поврежденные автомобили с проезжей части.

АМПП имеет в своем распоряжении восемь тягачей, способных передвигать автобусы, фуры, автопоезда и другие крупногабаритные транспортные средства, помимо обычных эвакуаторов. Ежедневно в Москве осуществляется круглосуточное дежурство эвакуаторов для помощи при авариях. Техника находится там, где может возникнуть сложная дорожная ситуация, для оперативного прибытия на место ДТП и ликвидации его последствий.