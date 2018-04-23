В Краснодаре на днях вынесут вердикт подростку, сбившему рабочих на Дзержинского

Краснодар. 23 апреля — Новая Кубань. 18-летнему Александру Семенову инкриминируют нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

На момент совершения ДТП молодому человеку было 17 лет. Его жертвой стал 50-летний мужчина.

С места аварии в больницу были доставлены ещё четверо пострадавших. Здоровью одного из них причинен легкий вред.

Несовершеннолетний Александр Семенов сел за руль родительского Range Rover в нетрезвом виде, не справился с управлением и въехал в толпу людей, ведущих дорожный ремонт на ул. Дзержинского. События разворачивались 29 июня 2017 года.

С тех пор парень успел провести несколько месяцев в СИЗО , а затем был отпущен под домашний арест.

* Чем закончилось первое заседание по делу подростка, сбившего рабочих в Краснодаре

Дело было передано на рассмотрение в Прикубанский районный суд г. Краснодара в декабре 2017 года. Интересно отметить, что водитель семьи судьи этого самого суда проходит по другому громкому резонансному уголовному делу по той же статье, с двумя трупами.

По данным из картотеки суда, слушания откладывались как минимум 7 раз, что вызывает негодование общественности. Однако как известно нашему изданию из собственных источников, большая часть переносов была действительно обусловлена уважительными причинами.

* В Краснодаре не вынесли вердикт подростку, сбившему рабочих на Дзержинского

Защита добивалась освобождения молодого человека от уголовного преследования и назначения судебного штрафа. Для этого нанимали даже столичного адвоката.

* Подростку, сбившему рабочих на Дзержинского, наняли столичного адвоката Добровинского

Семье погибшего и потерпевшим был возмещен ущерб. Они также ходатайствовали о том, чтобы юношу освободили от уголовного преследования. По закону это, кстати, было вполне возможно.

* Краснодарский краевой суд оставил под стражей подростка, сбившего рабочих на Дзержинского

Известно, что в этой истории мог быть подстрекатель, который спровоцировал парня допустить эту роковую мальчишескую ошибку.

* В деле подростка, сбившего рабочих на Дзержинского, был «подстрекатель»

Однако погибшего человека к жизни уже не вернуть. Материалы дела были сопровождены обвинительным заключением прокурора, следовательно, избежать уголовного преследования сыну небезызвестных в Краснодаре родителей не удастся.