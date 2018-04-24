Автобусы столкнулись на улице Ватутина в Левобережье мегаполиса

На пересечении улиц Ватутина и Немировича-Данченко в Левобережье Новосибирска вчера в вечернее время, 23 апреля, произошло столкновение двух пассажирских автобусов. Об этом сообщает группа «ДТП САС 54 | Новости Новосибирска Автоспас».

Автобусы под номерами маршрутов 29 и 57 следовали по улице Ватутина в одном направлении и остановились на остановке. Пока водитель за рулем одного автобуса начал отъезжать от остановки, другой водитель высаживал пассажиров, а затем резко добавил газ, и автобусы столкнулись.

Водители не смогли мирно решить, кто же из них виноват в столкновении, поэтому к месту ДТП прибыли сотрудники ГИБДД.

К счастью, в ДТП никто не пострадал.

К слову, это за вчерашний день второе ДТП с участием автобуса. Утром 23 апреля более крупное ДТП произошло под Бердском, где рейсовый автобус «Линево-Новосибирск» столкнулся с большегрузом.