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Автобусы столкнулись на улице Ватутина в Левобережье мегаполиса
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Автобусы столкнулись на улице Ватутина в Левобережье мегаполиса 

АиФ-Новосибирск 19 минут назад
Фото: АиФ-Новосибирск
На пересечении улиц Ватутина и Немировича-Данченко в Левобережье Новосибирска вчера в вечернее время, 23 апреля, произошло столкновение двух пассажирских автобусов. Об этом сообщает группа «ДТП САС 54 | Новости Новосибирска Автоспас».
Автобусы под номерами маршрутов 29 и 57 следовали по улице Ватутина в одном направлении и остановились на остановке. Пока водитель за рулем одного автобуса начал отъезжать от остановки, другой водитель высаживал пассажиров, а затем резко добавил газ, и автобусы столкнулись.
Водители не смогли мирно решить, кто же из них виноват в столкновении, поэтому к месту ДТП прибыли сотрудники ГИБДД.
К счастью, в ДТП никто не пострадал.
К слову, это за вчерашний день второе ДТП с участием автобуса. Утром 23 апреля более крупное ДТП произошло под Бердском, где рейсовый автобус «Линево-Новосибирск» столкнулся с большегрузом.
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