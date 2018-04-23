За сутки в Кировской области сотрудники ГИБДД вытащили из кюветов более 30 машин

Сегодня, 23 апреля, в условиях сильного снегопада кировские автоинспекторы оказывают помощь водителям, попавшим в затруднительную ситуацию.

Как сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по Кировской области, из-за сильного снегопада автоинспекторы несут службу в усиленном режиме, оказывая помощь водителям и пешеходам.

За сутки сотрудники ГИБДД вытащили из кюветов более 30 транспортных средств. Особенно сложная ситуация в Кирове: сотрудники ДПС помогли десяткам водителей большегрузов преодолеть подъемы, регулировали движение на основных перекрестках города, распределяли транспортные потоки в условиях затора.

В поселке Юрья автоинспекторы помогли сдвинуть с места застрявшую на перекрестке «Газель», а в Яранске вызвали спецтехнику, чтобы вытащить из кювета легковой автомобиль с пассажирами.

В Кирово-Чепецком и Котельничском районах полицейские формировали колонны с транспортными средствами в условиях ограниченной видимости, предупреждали водителей об опасности одиночных поездок.

Если вы попали в затруднительную ситуацию и вам нужна помощь, можете обратиться к ближайшему наряду ДПС или позвонить в дежурную часть ГИБДД по телефону 58-88-88 либо по телефону единой службы спасения 112.

Отметим, по данным на 13-30 23 апреля, на дорогах Кирова и области произошло 41 ДТП, пострадал один человек. По прогнозам, снегопад продолжится до конца сегодняшнего дня.

Фото — Пресс-служба УГИБДД по Кировской области