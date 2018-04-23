Полицейский из Ростовской области пытался покончить с собой прямо на службе

В Семикаракорском районе следком выясняет обстоятельства, толкнувшие 27-летнего сотрудника полиции на отчаянный шаг.

Как сообщает DonDay.ru со ссылкой на собственный источник, 23 апреля мужчина пришел на работу, закрылся в кабинете, а спустя какое-то время коллеги услышали громкий хлопок.

Полицейские взломали дверь и увидели, что их коллега лежит на полу. В тяжелом состоянии следователя госпитализировали в больницу.

— По факту происшествия проводится проверка, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.