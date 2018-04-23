Ещё
Подозреваемых в попытке угона ищут в Петрозаводске (видео)
Далее:
Читайте также:
Ещё

Подозреваемых в попытке угона ищут в Петрозаводске (видео) 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Полиция просит горожан помочь найти молодых людей.
Вечером 1 апреля автомобиль ВАЗ-2104, припаркованный у дома № 46 на улице Ровио, пытались дважды угнать. Первая попытка оказалась неудачной, со второй попытки машина завелась, но тут же врезалась в автомобиль «Ховер», стоявший неподалеку. После совершенного ДТП злоумышленники убежали.
Сотрудники полиции Петрозаводска установили маршрут возможных подозреваемых. В одном из магазинов они попали в объектив камер видеонаблюдения. В настоящее время полицейские ведут розыск этих людей.
Всех, кому что-либо известно о личностях или местонахождении разыскиваемых молодых мужчин, просят сообщать по телефонам: 8906-209-60-90, 8960-212-02-43, 8953-526-73-12.
Конфиденциальность гарантируется.
По материалам: ptzgovorit.ru
Карельские вести: последние новости
В России могут увеличить штраф за остановку машины на проезжей части Суды в России всё реже лишают водителей прав за выезд на встречную полосу Массовое ДТП с автобусом под Ростовом не обошлось без пострадавших
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казахстан закрыл границу с Россией81
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
Китайцы клонировали шестиколесный «Гелендваген»1
На Украине в 52 раза сократилось производство автомобилей1
Лобовое столкновение с байкером записал видеорегистратор7
Видео
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
00:53
Водителю забросили мусор в машину
Автоновости
00:48
Лобовое столкновение с байкером записал видеорегистратор
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение