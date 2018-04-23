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Медведь заперся в автомобиле и принялся бибикать
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Медведь заперся в автомобиле и принялся бибикать 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
В округе Боулдер, штат Колорадо, медведь закрылся в автомобиле и подавал звуковой сигнал, пока его не выпустили. Об этом сообщается в Facebook местной полиции.
Как передает NBC, жительница округа позвонила в полицию глубокой ночью и пожаловалась, что в ее машине кто-то сидит и сигналит. Прибывшие помощники шерифа обнаружили в автомобиле крупного медведя весом 70-90 килограммов.
По-видимому, зверь проник внутрь через пассажирскую дверь и случайно захлопнул ее за собой. Оказавшись взаперти, он принялся крушить салон. Когда помощники шерифа открыли заднюю дверь, животное выскочило из машины и быстро убежало в лес.
Черный медведь (барибал) — наиболее распространенный в Северной Америке вид медведей. Взрослый самец достигает длины 1,4-2 метра и весит до 360 килограммов. Представители этого вида очень редко нападают на людей.
В 2017 году в городе Дуранго, штат Колорадо, медведь унал припаркованный у частного дома внедорожник, съехал на нем с дороги и врезался в почтовый ящик.
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