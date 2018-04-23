Стала известна цена ограниченной серии BMW M4 CS в России 

Российские дилеры открыли предзаказ на спорткар BMW M4 CS. Стоимость автомобиля в базовой комплектации — семь миллионов 130 тысяч рублей, сообщило ИА Nation News.
Разработчики установили в BMW M4 CS двигатель мощностью 460 лошадиных сил. С пакетом M Driver’s Package автомобиль способен разогнаться до 280 километров в час. Трансмиссия М DCT оснащена двойным сцеплением с программой управления Drivelogic. Это позволяет контролировать скорость движения при помощи автоматической коробки передач и подрулевых лепестков.
После слияния Mitsubishi Group с альянсом Renault‐Nissan японская компания заявила о том, что седан Lancer станет автомобилем повышенной проходимости. Также планируется до 2025 года модернизировать кроссоверы ASX, Outlander, пикап Triton и внедорожник Pajero.