Стала известна цена ограниченной серии BMW M4 CS в России

Российские дилеры открыли предзаказ на спорткар BMW M4 CS. Стоимость автомобиля в базовой комплектации — семь миллионов 130 тысяч рублей, сообщило ИА Nation News.

Разработчики установили в BMW M4 CS двигатель мощностью 460 лошадиных сил. С пакетом M Driver’s Package автомобиль способен разогнаться до 280 километров в час. Трансмиссия М DCT оснащена двойным сцеплением с программой управления Drivelogic. Это позволяет контролировать скорость движения при помощи автоматической коробки передач и подрулевых лепестков.