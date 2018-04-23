В Сергиевом Посаде водитель сбил мальчика и скрылся с места ДТП

В Сергиевом Посаде ищут водителя, сбившего ребенка. Все произошло на пешеходном переходе в микрорайоне Лакокраска. Неизвестный, сбив мальчика, скрылся с места ДТП.

По словам местных жителей, этот пешеходный переход регулируется самими пешеходами — нужно лишь нажать кнопку и через

какое-то время загорится зеленый сигнал. Однако

из-за того, что регулировщик установлен на съезде с эстакады, многие водители разгоняются слишком быстро и просто не успевают затормозить. Горожане обратили внимание дорожных служб на опасный участок. Они просят установить в этом месте «лежачих полицейских».

Здесь большая петля, где водители разгоняются, как на гоночной трассе. Дальше у них резкий правый поворот, и в утреннее время солнце светит в глаза. Они ни знаков, ни резко возникающего перед ними светофора не видят. Меня два раза чуть не сбили

— Михаил Астахов, житель Сергиева Посада.