Ещё
В Сергиевом Посаде водитель сбил мальчика и скрылся с места ДТП
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Сергиевом Посаде водитель сбил мальчика и скрылся с места ДТП 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В Сергиевом Посаде ищут водителя, сбившего ребенка. Все произошло на пешеходном переходе в микрорайоне Лакокраска. Неизвестный, сбив мальчика, скрылся с места ДТП.
По словам местных жителей, этот пешеходный переход регулируется самими пешеходами — нужно лишь нажать кнопку и через
какое-то  время загорится зеленый сигнал. Однако
из-за  того, что регулировщик установлен на съезде с эстакады, многие водители разгоняются слишком быстро и просто не успевают затормозить. Горожане обратили внимание дорожных служб на опасный участок. Они просят установить в этом месте «лежачих полицейских».
Здесь большая петля, где водители разгоняются, как на гоночной трассе. Дальше у них резкий правый поворот, и в утреннее время солнце светит в глаза. Они ни знаков, ни резко возникающего перед ними светофора не видят. Меня два раза чуть не сбили
— Михаил Астахов, житель Сергиева Посада.
360tv.ru: последние новости
Водитель легковушки скончался в лобовом ДТП с «КамАЗом» Авария с четырьмя пострадавшими произошла под Нижним Новгородом Стала известна цена ограниченной серии BMW M4 CS в России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казахстан закрыл границу с Россией81
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
Китайцы клонировали шестиколесный «Гелендваген»1
На Украине в 52 раза сократилось производство автомобилей1
Лобовое столкновение с байкером записал видеорегистратор7
Видео
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
00:53
Водителю забросили мусор в машину
Автоновости
00:48
Лобовое столкновение с байкером записал видеорегистратор
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение