СК заподозрил депутата из Волгоградской области в ДТП со смертельным исходом

Органами Следственного управления СК по Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении депутата городского совета поселения Петров Вал. Как написали Novostivolgograda.ru, мужчину подозревают в наезде на пешехода, который от полученных травм скончался.

По факту инцидента возбудили уголовное дело. Авария случилась в октябре 2017 года. Установлено, что подозреваемый передвигался на отечественном автомобиле по городу Петров Вал Камышинского района Волгоградской области. Водитель допустил превышение скорости и сбил

76-летнюю

пенсионерку, переходившую проезжую часть. Пожилая женщина от полученных травм в тот же день скончалась в больнице.

Следователи смогли установить, что в смерти пожилой женщины виноват депутат. Каким образом им удалось это выяснить, не уточняется. В отношении народного избранника возбудили уголовное дело по статье, предполагающей нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека по неосторожности.

В настоящее время следователи выясняют все детали преступления. Депутат может оказаться в тюрьме на срок до пяти лет с последующим запретом занимать посты на государственной службе.