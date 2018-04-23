Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик

Этот водитель "Нивы" из Хабаровска явно противник общепринятых норм и правил.

Увы, другие участники дорожного движения недооценили, насколько он последователен в своем стремлении поворачивать по широкой дуге через всю дорогу.

Когда автолюбитель в первый раз повернул налево практически из крайней правой полосы, авторы видео сочли это забавным и нелепым недоразумением. Кто же знал, что через считанные сикунды водитель "Нивы" вновь повторит маневр, однако в этот раз врежется им в бок.

Честно говоря, сложно сказать, находился ли водитель в состоянии опьянения или за рулем сидел какой-нибудь подросток, который не знал ПДД. Как бы то ни было, но, попав в аварию, владелец "Нива" предпочел скрыться с места ДТП.

По слухам, уезжая, он продолжал поворачивать налево из крайней правой.