Водитель легковушки скончался в лобовом ДТП с «КамАЗом» 

Днем 21 апреля в Благодарненском районе Ставропольского края водитель легкового автомобиля на полной скорости столкнулся с грузовиком. От полученных травм он скончался. Об этом сообщило издание Newstracker.ru.
По информации краевого УГИБДД, мужчина за рулем отечественного
ВАЗ-2103
потерял управление, в результате чего выехал на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с «КамАЗом». Водитель грузовика не пострадал.
Причиной аварии стали проблемы со здоровьем
58-летнего
водителя легковушки. Специалистам также предстоит проверить техническое состояние
автомобиля-виновника, который был выпущен в 1973 году.