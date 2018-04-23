Водитель легковушки скончался в лобовом ДТП с «КамАЗом»

Днем 21 апреля в Благодарненском районе Ставропольского края водитель легкового автомобиля на полной скорости столкнулся с грузовиком. От полученных травм он скончался. Об этом сообщило издание Newstracker.ru.

По информации краевого УГИБДД, мужчина за рулем отечественного

ВАЗ-2103

потерял управление, в результате чего выехал на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с «КамАЗом» . Водитель грузовика не пострадал.

Причиной аварии стали проблемы со здоровьем

58-летнего

водителя легковушки. Специалистам также предстоит проверить техническое состояние

автомобиля-виновника, который был выпущен в 1973 году.