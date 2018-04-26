Бегал и вдруг упал. Почему в курской школе погиб первоклассник

23 апреля в курской школе № 36 произошла трагедия. На уроке физкультуры во время занятий внезапно остановилось сердце у первоклассника. Спасти семилетнего мальчика не удалось.

С виду был здоров

Кто виноват в смерти ребенка, покажет следствие. Следственный комитет уже сообщил, что возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

В школе рассказывают, что несчастье произошло в 8.40 утра. По сути, урок физкультуры только начинался. Учитель проводил разминку, никаких особых нагрузок дети не испытывали, едва успели пробежать полкруга по спортивному залу. Внезапно один из учеников потерял сознание. В спортзал пригласили медработника школы и вызвали скорую. По словам директора школы Надежды Евдокимовой, реанимация приехала очень быстро. Врачи около 40 минут пытались привести ребёнка в чувства, но тщетно.

Педагоги школы не могут понять, как могло произойти ЧП. Мальчик всегда был очень активным. Более того, после школы ходил на занятия по восточным единоборствам, плавал в бассейне. При этом есть информация, что ребенок наблюдался у врачей из-за проблем с сердцем. Но освобождения от физкультуры ему не давали.

Курский случай пополнил череду несчастий на уроках физкультуры. За минувший год в школьных спортзалах умерло 211 детей — такую страшную статистику обнародовала в начале октября министр образования Ольга Васильева . При этом речь идёт не о гибели в результате травм, а о внезапной смерти с виду здоровых детей. Почему же так происходит?

Системная проблема

«К сожалению, педагоги в школах не обладают полными и достоверными сведениями о здоровье учеников, — рассказывает директор школы №25 Курска, сопредседатель регионального отделения ОНФ Наталия Ковтонюк. — Мы поднимали этот вопрос с экспертами народного фронта, потому что сейчас в законодательстве много противоречий. Мы несем ответственность за жизнь и здоровье детей в школе, но не обладаем полнотой полномочий. Всё начинается с приёма в учебное учреждение. Есть приказ Минобрнауки России с перечнем документов, которые должен предоставить родитель. Медицинская карта ребёнка в него не входит. Дальше все зависит от воли родителей. Пожелают ли они сообщить об имеющихся хронических заболеваниях или скроют информацию? Потребовать медкнижку мы не можем. Сообщество врачей уже давно говорит о необходимости создания так называемого паспорта здоровья школьника, где были бы отражены наиболее важные параметры, ограничения и рекомендации. Доступ к такому паспорту могли бы иметь законные представители ребенка или он сам, а также медицинские работники. Но для этого нужен соответствующий приказ Минздрава ».

Наталия Ковтонюк отмечает также, что крайне важны школьные профилактические медосмотры. Но сейчас осматривают далеко не всех. Родители отказываются от участия в этих акциях, запрещают делать прививки. И повлиять на них невозможно. Есть и проблемы с работой школьных медкомнат. Медицинские работники дежурят, как правило, до середины дня. По сути, учащиеся во вторую смену остаются без врача. Если возникнет ЧП — вся надежда только на скорую.

Тревогу разделяет и победитель регионального конкурса «Учитель года–2017», педагог начальных классов курской гимназии №25 Ирина Дмитриева

«Закон о персональных данных во многом навредил школе. Родители скрывают диагнозы детей. А ведь заболевания могут быть тяжелые — астма, эпилепсия, — говорит педагог. — Если данные содержат специфическую медицинскую информацию, разумеется, нужны надёжные меры для их защиты. Как вариант, пусть педагоги дают подписку о неразглашении. Считаю, что эту проблему надо решать на государственном уровне».

Мнение эксперта