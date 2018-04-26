Бегал и вдруг упал. Почему в курской школе погиб первоклассник 

23 апреля в курской школе № 36 произошла трагедия. На уроке физкультуры во время занятий внезапно остановилось сердце у первоклассника. Спасти семилетнего мальчика не удалось.
С виду был здоров
Кто виноват в смерти ребенка, покажет следствие. Следственный комитет уже сообщил, что возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
В школе рассказывают, что несчастье произошло в 8.40 утра. По сути, урок физкультуры только начинался. Учитель проводил разминку, никаких особых нагрузок дети не испытывали, едва успели пробежать полкруга по спортивному залу. Внезапно один из учеников потерял сознание. В спортзал пригласили медработника школы и вызвали скорую. По словам директора школы Надежды Евдокимовой, реанимация приехала очень быстро. Врачи около 40 минут пытались привести ребёнка в чувства, но тщетно.
Педагоги школы не могут понять, как могло произойти ЧП. Мальчик всегда был очень активным. Более того, после школы ходил на занятия по восточным единоборствам, плавал в бассейне. При этом есть информация, что ребенок наблюдался у врачей из-за проблем с сердцем. Но освобождения от физкультуры ему не давали.
Курский случай пополнил череду несчастий на уроках физкультуры. За минувший год в школьных спортзалах умерло 211 детей — такую страшную статистику обнародовала в начале октября министр образования Ольга Васильева. При этом речь идёт не о гибели в результате травм, а о внезапной смерти с виду здоровых детей. Почему же так происходит?
Системная проблема
«К сожалению, педагоги в школах не обладают полными и достоверными сведениями о здоровье учеников, — рассказывает директор школы №25 Курска, сопредседатель регионального отделения ОНФ Наталия Ковтонюк. — Мы поднимали этот вопрос с экспертами народного фронта, потому что сейчас в законодательстве много противоречий. Мы несем ответственность за жизнь и здоровье детей в школе, но не обладаем полнотой полномочий. Всё начинается с приёма в учебное учреждение. Есть приказ Минобрнауки России с перечнем документов, которые должен предоставить родитель. Медицинская карта ребёнка в него не входит. Дальше все зависит от воли родителей. Пожелают ли они сообщить об имеющихся хронических заболеваниях или скроют информацию? Потребовать медкнижку мы не можем. Сообщество врачей уже давно говорит о необходимости создания так называемого паспорта здоровья школьника, где были бы отражены наиболее важные параметры, ограничения и рекомендации. Доступ к такому паспорту могли бы иметь законные представители ребенка или он сам, а также медицинские работники. Но для этого нужен соответствующий приказ Минздрава».
Наталия Ковтонюк отмечает также, что крайне важны школьные профилактические медосмотры. Но сейчас осматривают далеко не всех. Родители отказываются от участия в этих акциях, запрещают делать прививки. И повлиять на них невозможно. Есть и проблемы с работой школьных медкомнат. Медицинские работники дежурят, как правило, до середины дня. По сути, учащиеся во вторую смену остаются без врача. Если возникнет ЧП — вся надежда только на скорую.
Тревогу разделяет и победитель регионального конкурса «Учитель года–2017», педагог начальных классов курской гимназии №25 Ирина Дмитриева.
«Закон о персональных данных во многом навредил школе. Родители скрывают диагнозы детей. А ведь заболевания могут быть тяжелые — астма, эпилепсия, — говорит педагог. — Если данные содержат специфическую медицинскую информацию, разумеется, нужны надёжные меры для их защиты. Как вариант, пусть педагоги дают подписку о неразглашении. Считаю, что эту проблему надо решать на государственном уровне».
Мнение эксперта
«Внезапную сердечную смерть, к сожалению, невозможно предугадать. Зачастую она бывает первым и последним клиническим проявлением. Потому и называется — внезапная, — говорит детский кардиолог, один из главных внештатных специалистов по кардиологии комитета здравоохранения Курской области Марина Беликова. — Можно сто раз снимать электрокардиограммы, и ничего не увидеть. Есть некоторые сердечные заболевания, при которых риск повышенный. Но любая болезнь развивается постепенно, а в данном случае всё происходит внезапно, причём, со здоровыми людьми. Что может быть провоцирующим фактором? Да что угодно, любая эмоция — удивление, страх. Даже во сне дети внезапно умирают. В данном случае трагедия произошла на физкультуре, но это мог быть и любой другой урок. Просто так пришлось. Могла ли повлиять физическая нагрузка на физкультуре? Вряд ли. Какие там нагрузки в первом классе? Они больше играют, а активность заложена в детской природе. Искренне сочувствую родителям».