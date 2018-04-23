Водитель за рулем иномарки протаранил четыре автомобиля

Ночью 22 апреля в Ростове‐на‐Дону в результате дорожно‐транспортного происшествия пострадали пять автомобилей. Об этом сообщило издание Rostovgazeta.ru.

По информации представителя

пресс-службы