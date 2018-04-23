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Водитель за рулем иномарки протаранил четыре автомобиля
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Водитель за рулем иномарки протаранил четыре автомобиля 

360tv.ru 35 минут назад
Ночью 22 апреля в Ростове‐на‐Дону в результате дорожно‐транспортного происшествия пострадали пять автомобилей. Об этом сообщило издание Rostovgazeta.ru.
По информации представителя
пресс-службы
ГИБДД по региону, ДТП случилось по вине водителя автомобиля Opel Astra, который не справился с управлением и протаранил легковой автомобиль. В результате столкновения иномарку отбросило на три припаркованные машины. Сотрудник ведомства отметил, что в результате аварии никто из людей не пострадал. Все машины получили некритичные повреждения. В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту произошедшего. В социальных сетях появились сообщения очевидцев, которые утверждают, что виновник аварии находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.
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