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В Китае заработали акустические камеры для отлова гудящих водителей
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В Китае заработали акустические камеры для отлова гудящих водителей 

Ferra.ru 28 минут назад
После пилотного проекта в прошлом году, департамент управления дорожным движением Пекина установил 20 акустических камер, которые распознают гудящих автовладельцев в общем городском потоке.
Камеры установлены возле школ и больниц Пекина. Они содержат HD-камеру и массив из 32 микрофонов. При обнаружении сигналящего автомобиля, камер снимает 2-секундное видео и фото номерного знака нарушителя спокойствия.
Затем полиция анализирует отснятый материал и определяет, было ли использование сигнала оправдано. Если нет, то автовладельцу выпишут штраф в размере 16 долларов США.
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