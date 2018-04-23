В Китае заработали акустические камеры для отлова гудящих водителей

После пилотного проекта в прошлом году, департамент управления дорожным движением Пекина установил 20 акустических камер, которые распознают гудящих автовладельцев в общем городском потоке.

Камеры установлены возле школ и больниц Пекина. Они содержат HD-камеру и массив из 32 микрофонов. При обнаружении сигналящего автомобиля, камер снимает 2-секундное видео и фото номерного знака нарушителя спокойствия.

Затем полиция анализирует отснятый материал и определяет, было ли использование сигнала оправдано. Если нет, то автовладельцу выпишут штраф в размере 16 долларов США.