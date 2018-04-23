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Могут ли владельцы разбитых после шторма машин получить компенсацию за ущерб
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Могут ли владельцы разбитых после шторма машин получить компенсацию за ущерб 

Москва24 29 минут назад
Фото: Москва24
Столичный шторм 21 апреля понес за собой большие убытки. По данным городских властей, в Москве повалено 1200 деревьев, повреждены кровли на 40 домах, упало более 30 рекламных щитов, сломано 11 мачт освещения. Пострадало также множество автомобилей, за которые горожане могут получить компенсацию.
В числе пострадавших оказалась иномарка Сергея Гришина: сильный ветер сдул деревянные балки и ограждения прямо на нее. Он планирует отвезти ее на экспертизу.
На перехватывающей парковке было не меньше десяти разбитых и поцарапанных автомобилей. Железные конструкции, которые повредили машины, принесло от входа в метрополитен. Сейчас он находится на реконструкции. Жительница района Бутово после случившегося парковаться там больше не собирается.
Анастасия Техоненко пояснила, что каждая деталь авто стоит порядка 10 тысяч, а всего их около 6–7 штук. Общая сумма ремонта должна составить почти 100 тысяч, утверждает она.
Юристы рассказали, что отвечать за убытки должна строительная компания, которая ведет ремонт у входа в метро.
"Если машины к примеру были припаркованы абсолютно законно и отнесло какие-то элементы, они упали, повредили машины, то, конечно, строители должны за это отвечать", — передает телеканал Москва 24 слова юрисконсульта направления городского хозяйства фонда «Институт экономики города» Дмитрия Гордеева. Если же автомобиль ставили под запрещающими знаками, то вины организации нет.
В нынешней ситуации вину строителей можно доказать, так как все автомобили стояли в разрешенном месте — на перехватывающей парковке. Адвокат Александр Курьянов подчеркнул, что прежде всего необходимо зафиксировать факт повреждений.
"Как мы это фиксируем: мы вызываем либо ГАИ, либо просто звоним в 112 или 02 и вызываем полицию для составления протокола осмотра", — отметил он. В этом протоколе должна быть информация о том, что, где и когда произошло. Затем полицейские должны определить виновника. Пострадавшие тоже могут это сделать, потребовав записи с камер видеонаблюдения. После их просмотра станет ясно, что произошло и кто в этом виноват.
В строительной компании, которая занимается ремонтом у станции метро «Улица Академика Янгеля», добавили, что к ним уже обратились несколько пострадавших. Первые банковские переводы на восстановление машин поступят после того, как москвичи предъявят документы от независимых оценщиков.
Две штормовые волны прошли в столице в субботу. Пострадали 17 человек, один ребенок погиб.
Стихия бушевала и в Подмосковье, в Черустях выпало 20 миллиметров осадков при норме в 44. В регионе шесть человек пострадали, один погиб. Скорость ветра достигала 30 метров в секунду.
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