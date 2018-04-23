Загруженность столичных дорог оценивается в пять баллов

По его данным, на МКАД образовались заторы на внешней стороне в северной (район Западное Дегунино), северо-западной (район Северное Тушино) юго-западной (район Теплый Стан), юго-восточной (район Выхино-Жулебино) частях магистрали. Затруднения на внутренней стороне МКАД зафиксированы на северо-западном (районы Южное Тушино и Строгино), юго-западном (от района Бирюлево Восточное до Зябликово) и юго-восточном (район Капотня) участках дороги. Пробки в обоих направлениях образовались на юго-востоке МКАД (район Люблино) и на востоке (район Гольяново).

По направлению от МКАД затруднения движения наблюдаются на Ленинградском и Новорижском шоссе.

На Третьем транспортном кольце заторы зафиксированы на участке от Савеловского до Рижского вокзалов, в районах Хамовники, Даниловский и Пресненский.

В центре Москвы основные затруднения образовались на Большом и Малом Каменных мостах, на Москворецкой и Серебрянической набережных, на Новой Площади, на ул. Варварка, Моховая, Тверская.