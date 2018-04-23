Ещё
Загруженность столичных дорог оценивается в пять баллов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Загруженность столичных дорог оценивается в пять баллов 

Агентство «Москва» 19 минут назад
По его данным, на МКАД образовались заторы на внешней стороне в северной (район Западное Дегунино), северо-западной (район Северное Тушино) юго-западной (район Теплый Стан), юго-восточной (район Выхино-Жулебино) частях магистрали. Затруднения на внутренней стороне МКАД зафиксированы на северо-западном (районы Южное Тушино и Строгино), юго-западном (от района Бирюлево Восточное до Зябликово) и юго-восточном (район Капотня) участках дороги. Пробки в обоих направлениях образовались на юго-востоке МКАД (район Люблино) и на востоке (район Гольяново).
По направлению от МКАД затруднения движения наблюдаются на Ленинградском и Новорижском шоссе.
На Третьем транспортном кольце заторы зафиксированы на участке от Савеловского до Рижского вокзалов, в районах Хамовники, Даниловский и Пресненский.
В центре Москвы основные затруднения образовались на Большом и Малом Каменных мостах, на Москворецкой и Серебрянической набережных, на Новой Площади, на ул. Варварка, Моховая, Тверская.
Агентство «Москва»: последние новости
ЦОДД: Движение на ул. Новый Арбат в сторону области ограничено из-за провала грунта Возможность пользоваться столичными сервисами каршеринга появится у иностранных болельщиков к ЧМ-2018 Департамент транспорта Москвы скорректировал схему перекрытия дорог из-за подготовки к Параду Победы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казахстан закрыл границу с Россией81
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
Китайцы клонировали шестиколесный «Гелендваген»1
На Украине в 52 раза сократилось производство автомобилей1
Лобовое столкновение с байкером записал видеорегистратор7
Видео
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
00:53
Водителю забросили мусор в машину
Автоновости
00:48
Лобовое столкновение с байкером записал видеорегистратор
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение