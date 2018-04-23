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Сбитый иномаркой школьник госпитализирован в подмосковном Софрине
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Сбитый иномаркой школьник госпитализирован в подмосковном Софрине 

360tv.ru 14 минут назад
Фото: 360tv.ru
Школьника на нерегулируемом переходе в подмосковном Софрине сбил водитель, управлявший иномаркой. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс‐службу ГУ МВД по Московской области.
В Пушкинском районе Софрино на улице Тютчева мужчина 1985 года рождения, управляя автомобилем Peugeot на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на ребенка 2006 года рождения. Пострадавший госпитализирован
МВД по Московской области.
Правоохранители уточнили, что водитель не делал попыток скрыться с места происшествия. Сейчас эксперты устанавливают все обстоятельства происшествия. По итогам их заключения будет принято процессуальное решение.
В Сормовском районе Нижнего Новгорода на одной из улиц произошла массовая авария. Водитель грузового автомобиля въехал сразу в шесть легковушек, которые были припаркованы вдоль проезжей части.
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