Сбитый иномаркой школьник госпитализирован в подмосковном Софрине 

Школьника на нерегулируемом переходе в подмосковном Софрине сбил водитель, управлявший иномаркой. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс‐службу ГУ МВД по Московской области.
В Пушкинском районе Софрино на улице Тютчева мужчина 1985 года рождения, управляя автомобилем Peugeot на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на ребенка 2006 года рождения. Пострадавший госпитализирован
— МВД по Московской области.
Правоохранители уточнили, что водитель не делал попыток скрыться с места происшествия. Сейчас эксперты устанавливают все обстоятельства происшествия. По итогам их заключения будет принято процессуальное решение.
В Сормовском районе Нижнего Новгорода на одной из улиц произошла массовая авария. Водитель грузового автомобиля въехал сразу в шесть легковушек, которые были припаркованы вдоль проезжей части.