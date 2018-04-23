Смысл изменений в правилах проверок пьяных водителей

В России вскоре изменятся правила освидетельствования пьяных водителей. Что это означает на практике, телеканалу «МИР 24» рассказала руководитель аналитического отдела экспертного центра «Движение без опасности» Елена Борисенко.

Раньше пьяных водителей определяли с помощью алкотестера. Теперь будут и с помощью анализа крови. Для чего понадобилось корректировать закон?

Елена Борисенко: Анализ крови — это не нововведение, как сейчас почему-то принято считать. При медицинском освидетельствовании сначала выдыхают в трубочку — это алкотестер, затем проводится анализ мочи либо, при невозможности, забор крови. Соответственно, все это при медицинском освидетельствовании происходит. Но в законодательстве, к сожалению, не было этого порогового значения в 0,3 грамма на литр крови, которое сейчас появится. Соответственно, если врач, который проводил освидетельствование, находил в крови какие-то вещества, и пороговое значение было превышено, он не мог это занести в акт. И получалось, что человек не нес ответственность за это.

Определить пьян или не пьян только по выдоху. А если человек пьян настолько, что выдохнуть не может, то признать его пьяным невозможно.

Елена Борисенко: Да, юридически, если человек не может выдохнуть, проводился анализ крови, который является документом, но ответственность за это он нести не мог, потому что в законодательстве порогового значения не было. Такой юридический казус.

Тогда по некоторым деталям нового закона, который вступит в силу летом. Вот это пороговое значение 0,3 грамма спирта на литр крови при проверке с помощью алкотестера наказание начинается с 0,16 граммов алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Это одинаковые состояния опьянения?

Елена Борисенко: Да, это аналог. Насколько я помню, это 0,352, но решили сократить. В законодательстве будет звучать 0,3 и более граммов. То есть вот это 0,3 и больше.

На дорогах алкотестеры тоже никуда не денутся, тоже будут проверять как прежде? А уже тех, кто не в состоянии, тех будут на анализ?

Елена Борисенко: Все по-прежнему, алкотестеры останутся. Но если будут какие-то подозрения на наркотическое опьянение, которое алкотестеры не улавливают, будут увозить на медосвидетельствование и там уже проводить анализ либо мочи, либо крови.

А с теми, кто отказывается пройти медицинское освидетельствование, с ними что будет? Какие-нибудь изменения есть?

Елена Борисенко: Там не будет изменений. Там то же самое наказание, как если бы вы были в состоянии опьянения, то есть там либо 30 тыс. штрафа, либо лишение прав от полутора до двух лет. Отказ от освидетельствования приравнивается к признанию.

Значит, наказание за пьяную езду меняться не будет. А вот насколько сурово это наказание? Оно достаточное, чтобы водитель в следующий раз 20 раз подумал.

Елена Борисенко: С точки зрения суммы штрафа, то, возможно, здесь стоило бы внести какой-то региональный коэффициент. Это мое личное мнение. Потому что 30 тыс. для Москвы — это приличная сумма, но не настолько, а вот для некоторых регионов — это запредельно. А если с точки зрения лишения прав на полтора-два года — это вполне соотносится с мировой практикой.

А может быть сразу тогда: первый раз попался — на полтора-два года, а второй — на пожизненное? Просто не сядешь за руль никогда.

Елена Борисенко: Все определяет суд. Пожизненное, я считаю, что многовато. Но зависит от ситуации. Если какое-то ДТП и какой-то вред здоровью принесен людям, которые не являются виновниками, то стоит подумать о более суровом наказании.

То есть с вашей точки зрения, если будут лишать, то пусть не на пожизненно, но на десять лет, на 15, на 20, на дорогах станет безопаснее?

Елена Борисенко: Возможно. У нас такое общество, что страх наказания достаточно силен.

Если говорить о ДТП по вине пьяных водителей и сравнивать ситуацию в России с другими странами, как у нас хуже, лучше?

Елена Борисенко: У нас примерно на среднемировом уровне. Но в европейских странах все-таки требования менее строгие. Там можно после бокала вина у французов и испанцев, у них как-то общество к этому лояльнее относится. У нас такие суровые рамки поставлены. Возможно, это правильно, с учетом нашего менталитета.

А динамика, если по годам проследить? Число ДТП с участием пьяных водителей?

Елена Борисенко: В последние три года это примерно 16-17 тыс. ДТП и около 3 тыс. погибшим. Это очень значительный показатель по погибшим, это примерно четверть от всех погибших в стране в ДТП. За 2018 год идет снижение по сравнению с тем же периодом прошлого года, но нужно смотреть динамику целиком, уже по годам.

Эти поправки в закон, изменения, они сделают дороги хоть немного безопаснее?

Елена Борисенко: Я думаю, что да, потому что люди будут немного больше задумываться, кроме того, это еще один инфоповод.

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