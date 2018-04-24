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В результате ДТП с мотоциклом погиб четырнадцатилетний подросток
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В результате ДТП с мотоциклом погиб четырнадцатилетний подросток 

News.ru 23 минуты назад
Смертельным исходом завершилось ДТП в Нижнеилимском районе Иркутской области. На трассе на большой скорости мотоциклист не справился с управлением и выехал на встречную полосу, по которой в этом момент двигался автомобиль Volvo. Произошло лобовой столкновение. Водитель мотоцикла и его пассажир-подросток погибли на месте происшествия. Мальчику было четырнадцать лет, водителю — девятнадцать.
Водитель не имел никаких водительских удостоверений, движение производилось без шлемов.
О травмах водителя Volvo нет информации, выясняются все детали произошедшего.
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