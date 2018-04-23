В Литве будут публиковать фамилии пьяных водителей 

Министр коммуникаций и транспорта Литвы Рокас Масюлис предложил публиковать в средствах массовой информации фамилии водителей, которых задержали за рулём в нетрезвом состоянии. Так глава ведомства отреагировал на серию серьёзных «пьяных» ДТП.
Чашу терпения Масюлиса переполнила авария, произошедшая в Вильнюсе 22 апреля. Пьяный водитель, у которого в крови было 1,51 промилле, врезался в такси. Погибла пассажирка.
Министр считает необходимым также ставить в автомобили алкоблокираторы, чтобы нетрезвый водитель не мог завести машину.
«Мы обсудим, как можно эти алкоблокираторы внедрить, и требуются ли для этого изменения законов, — сказал Рокас Масюлис. — Если нужно менять законы, то мы выдвинем проекты изменений. Ведь алкоблоки — это техническая мера, которая физически может предотвратить вождение в нетрезвом виде».
Лидер правящего Союза крестьян и «зелёных» Рамунас Карбаускис в свою очередь предложил ввести для всех водителей требование нулевого промилле. В настоящее время в Литве такое требование относится к начинающим водителям, а также водителям такси, мопедов, мотоциклов, трициклов, квадроциклов, транспортных средств с максимально дозволенной массой свыше 3,5 тонн или имеющих более девяти сидячих мест, на водителей, перевозящих опасные грузы. Для остальных допустимая концентрация алкоголя в крови — 0,4 промилле. При наличии 1,5 и более промилле наступает уголовная ответственность, даже если не было ДТП.