В Литве будут публиковать фамилии пьяных водителей

Министр коммуникаций и транспорта Литвы Рокас Масюлис предложил публиковать в средствах массовой информации фамилии водителей, которых задержали за рулём в нетрезвом состоянии. Так глава ведомства отреагировал на серию серьёзных «пьяных» ДТП.

Чашу терпения Масюлиса переполнила авария, произошедшая в Вильнюсе 22 апреля. Пьяный водитель, у которого в крови было 1,51 промилле, врезался в такси. Погибла пассажирка.

Министр считает необходимым также ставить в автомобили алкоблокираторы, чтобы нетрезвый водитель не мог завести машину.

«Мы обсудим, как можно эти алкоблокираторы внедрить, и требуются ли для этого изменения законов, — сказал Рокас Масюлис. — Если нужно менять законы, то мы выдвинем проекты изменений. Ведь алкоблоки — это техническая мера, которая физически может предотвратить вождение в нетрезвом виде».