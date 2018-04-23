Ремнем по инспектору: Верховный суд оправдал нарушителя

Верховный суд простил водителю штраф за непристегнутый ремень

Верховный суд встал на защиту водителя, которого сотрудники ДПС оштрафовали за езду без ремня безопасности, хотя тот был неисправен. Автомобилист уверял, что ехал в автосервис для исправления неисправности, как того и требует закон. Суд посчитал, что инспектор ГИБДД и нижестоящие суды, не сумев опровергнуть его утверждения, не должны были наказывать водителя.

Целый год автомобилист из Ярославля Константин Шаповалов добивался отмены штрафа за управление транспортным средством без пристегнутого ремня безопасности. В поисках справедливости он безуспешно прошел суды нескольких инстанций в своем регионе, после чего решил искать правду в Верховном суде РФ.

Согласно материалам разбирательства, досадный инцидент, обернувшийся для Шаповалова затяжными судебными тяжбами, произошел 25 марта 2017 года.

В тот день водитель отъехал от магазина на своем Volkswagen Passat и заметил, что защелка ремня безопасности оказалась сломанной. Автомобилист предпринял попытки устранить неисправность на месте, но не вышло. Тогда водитель решил проследовать в автосервис, чтобы устранить неисправность, соблюдая при этом меры предосторожности, как это требует пункт 2.3.1. ПДД.

В районе дома 19 по улице Труфанова Шаповалова остановил инспектор ДПС, который обратил внимание на отсутствие ремня безопасности. Автомобилист попытался объяснить ему, что направлялся в сервис для устранения поломки. Однако, несмотря на то, что факт неисправности был очевиден и сотрудник ГИБДД в этом удостоверился, мужчине все равно признали его виновным в нарушении ст. 12.6 КоАП и выписали ему штраф в размере 1000 рублей. Водитель с решением сотрудника не согласился и решил добиться отмены постановления.

Сначала он пожаловался в Дзержинский райсуд Ярославля, но безрезультатно. В Ярославском областном суде решение также оставили без изменений. В своей жалобе в Верховный суд он попросил отменить решение нижестоящих судов.

Судья ВС Сергей Никифоров согласился с доводами водителя, обратив внимание на нарушение нижестоящими инстанциями ст. 24.1 и 26.1 КоАП РФ. Они обязывают должностных лиц всесторонне, полно, объективно и своевременно выяснять обстоятельства каждого дела и разрешать их в соответствии с законом. А также необходимость установить сам факт нарушения ПДД и наличие вины.

В ходе разбирательства Шаповалов приводил те же самые аргументы и Никифоров посчитал, что его доводы не были должным образом проверены нижестоящими судами, хотя они имеют важное значение для разрешения дела.

В частности, Никифоров указал, что с учетом обстоятельств дела нижестоящие суды не допросили в ходе рассмотрения жалобы водителя составившего на него протокол инспектора ДПС. Верховный суд напомни, что лицо может нести административную ответственность только за те административные нарушения, в отношении которых установлена его вина.

Если же в виновности гражданина есть неустранимые сомнения, то они толкуются в его пользу. Этот тезис в итоге и стал решающим для Шаповалова — так как сотрудник ДПС и дальнейшие суды не смогли опровергнуть позицию водителя, что он ехал к месту устранения неисправности, данный случай должен был трактоваться ими в его пользу.

Кроме того, ВС установил, что были нарушены прав Шаповалова на защиту. В частности, его не известили надлежащим образом о дате судебного заседания в Ярославском областном суде.

В итоге суд посчитал, что допущенные судом нарушения требований КоАП РФ являлись серьезными и повлияли на полноту и всесторонность рассмотрения дела. Никифоровв постановил удовлетворить жалобу автомобилиста и отменить решения и постановления нижестоящих судов.

Адвокат Марат Аманлиев в беседе с «Газетой.Ru» высказал мнение, что тот факт, что ремень сломался и поэтому водитель едет его чинить, не будет являться доводом для исключения вины в совершении правонарушения.

«По сути, с точки зрения закона автомобилист должен эту машину либо сам отремонтировать, либо сделать так, чтобы ремень пристегнулся: зафиксировать его хоть на какое-то время и доехать до автосервиса, — отметил юрист.

Если каждый сможет сказать, что ремни сломаны и не пристегиваться. И тогда будет на дорогах хаос. Ведь если все инспектора начнут проверять правдивость слов водителя и выявлять неисправность в ремнях, то деятельность ГИБДД будет тогда парализована.

Данная административная статья в таком случае будет абсолютно не рабочей. Но здесь вопрос изначально другой: если водитель обнаружил, что автомобиль не в рабочем состоянии и все равно поехал на нем, то он должен быть готов нести административную ответственность.»