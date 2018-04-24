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В Москве массовая гибель голубей попала на видео
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В Москве массовая гибель голубей попала на видео 

Ридус 1 час назад
Фото: Ридус
Очевидцы сняли на видео массовую гибель голубей возле станции метро «Бабушкинская» в столице. Они насчитали не менее 20 мертвых птиц.
Зоозащитники в группе «Центр правовой зоозащиты» в социальной сети «ВКонтакте» считают, что птиц отравили. По их мнению, это могли сделать сотрудники супермаркета, расположенного неподалеку. Потому что им якобы не нравится, что голубей кормят возле магазина.
«Владельцы супермаркетов часто не на шутку озабочены борьбой с голубями. Так на некоторых торговых центрах мы наблюдаем специальные шипы на крышах, которые установлены там именно для того, чтобы птицы не могли там сидеть», — говорится в паблике.
По мнению зоозащитников, для травли голубей скорее всего использовался «тот же препарат, которым догхантеры травят бродячих собак. Год назад было массовое отравление уток в Тимирязевском парке. Центр правовой зоозащиты провел тогда собственное расследование и сдал тушки уток на экспертизу. Оказалось, что птицы были отравлены изониазидом».
Пользователи в Сети в ответ на пост зоозащитников отметили, что голуби разносят грязь и опасные заболевания. Некоторые пошутили, что птиц отравили «Новичком».
«Вообще это повод для эпидстанции провести анализ этих птиц, потому что фантазировать можно сколько угодно, а это либо заболевание, либо отравление», — цитирует телеканал «360» орнитолога Вадима Авданина
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