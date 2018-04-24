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Башкирию накрыла песчаная буря
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Башкирию накрыла песчаная буря 

News.ru 1 час назад
Фото: Век
Жители Башкирии, двигавшиеся по трассе Стерлитамак — Раевка сняли на видео необычное природное явление — песчаную бурю.
Природный катаклизм произошёл 22 апреля.
Пользователи сняли видео и выложили в Сеть:
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