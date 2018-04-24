Подмосковье отобрало операторов по вывозу мусора

МОСКВА, 24 апреля. / ТАСС /. Министерство экологии и природопользования Московской области завершило отбор семи региональных операторов по вывозу мусора из региона, совокупная сумма контрактов на 10 лет составит почти 162 млрд без НДС. Это следует из опубликованных на портале госзакупок протоколов конкурса.

Три из семи контрактов выиграли подконтрольные дочерней компании "Ростеха" — «РТ Инвест» предприятия. Так, Рузский кластер будет контролировать ООО «Рузский РО», Каширский — «Каширская РО», «Растим-МО» — Сергиево-Посадский. Суммарная стоимость трех контрактов — более 92,5 млрд рублей.

Мусоровывозящая компания «Хартия» выиграла конкурс на Ногинский кластер. Стоимость этого контракта составит 29,6 млрд рублей.

Чеховский кластер будет контролировать ООО «МСК-НТ». Стоимость услуг этого оператора на 10 лет составит 14,447 млрд рублей.

В Алексинском кластере будет работать ООО «Экопромсервис». Стоимость десятилетнего контракта на работу в Алексинском кластере составит почти 6,7 млрд рублей.

Воскресенским кластером будет управлять «СПМ Долгопрудный». Стоимость своих услуг «СПМ Долгопрудный» оценил в 18,7 млрд рублей.

Договоры еще не подписали

Минэкологии Подмосковья рассчитывает заключить контракты с победителями конкурса до 4 мая 2018 года. Компании приступят к работе с 1 января 2018 года, рассказали ТАСС в пресс-службе ведомства.

"На смену более 300 организациям, которые занимались вывозом мусора, будут подписаны соглашения с компаниями, которые будут отвечать за всю цепочку обращения с отходами в каждом из семи кластеров региона. Принято решение о заключении соглашений с семью допущенными до участия компаниями. Соглашения будут подписаны в течение 10 рабочих дней с даты рассмотрения заявок, но не позднее 4 мая, если результаты конкурсного отбора не будут оспорены", — рассказал собеседник агентства.