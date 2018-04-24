Структура «Ростеха» вложит 10 млрд руб в раздельный сбор мусора в Подмосковье

Входящая в госкорпорацию «Ростех» группа компаний «РТ-Инвест», которая специализируется на строительстве мусоросжигательных электростанций в Подмосковье, станет оператором по обращению с отходами в Московской области. Об этом во вторник сообщили в компании.

"Группа «РТ-Инвест» выиграла конкурс регионального оператора по обращению с отходами в Подмосковье. Компании холдинга приступят к работе с 1 января 2019 года в трёх зонах: Рузской, Каширской и Сергиево-Посадской. Общий объем инвестиций в проект составит более 10 миллиардов рублей в течение двух лет… Приоритетной задачей «РТ-Инвест» является внедрение системы раздельного сбора отходов на территории присутствия, а также создание инфраструктуры для максимального вовлечения полезных фракций во вторичный оборот", — отмечают в компании.

Сообщается также, что «РТ-Инвест» будет самым крупным оператором по раздельному сбору отходов на территории региона: суммарно объем отходов по зонам составляет свыше 2 млн тонн ежегодно. Это свыше 60% от всего объема отходов, образуемых в Московской области.