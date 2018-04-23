Власти Орловской области выявили дефицит водителей маршруток

По словам замруководителя областного департамента транспорта и дорожного хозяйства Алексея Васильева, межмуниципальная сеть насчитывает 135 маршрутов. Подавляющее большинство из них обслуживают частные перевозчики. Они ежедневно выводят на маршруты порядка 320 автобусов. Движение контролируется при помощи системы ГЛОНАСС, приборами которой оснащены все машины. Она показывает, что маршрутки выходят на линии по графику. Следовательно, за рулем каждой из них находится водитель. Удивительно, но статистика этим данным противоречит.

— Недостаточное количество водителей — это одна из основных проблем отрасли, — пояснил Алексей Васильев . — Так, на каждые 5-6 транспортных средств, работающих на линии, по документам числится по 1-2 работника.

При проверках вскрываются факты, когда работодатели берут водителя, но не заключают с ним трудовой договор. За рулем он находится просто по доверенности либо трудится по договору подряда.

Сегодня предприниматели все активнее сами выводят на чистую воду своих нелегальных конкурентов. Так, в Болховском районе по их жалобе сотрудники ГИБДД налоговики провели 14 рейдов и поймали на теневом бизнесе 11 владельцев маршруток. Их сообща оштрафовали на 63 тысячи рублей. Санкции нелегалов не пугают, считают власти.

Областные парламентарии призвали на федеральном уровне ужесточить санкции, а на региональном — усилить контроль за транспортной сферой.