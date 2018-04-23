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Амурская область на первом месте по продажам легковушек с пробегом
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Амурская область на первом месте по продажам легковушек с пробегом 

«Автостат Инфо» 15 минут назад
Исследование на рынке легковых автомобилей с пробегом, проведенное «Автостат Инфо», показало, что за первый квартал 2018 года больше всего таких машин было продано в Амурской области.
Всего 73 902 ед. автомобилей с пробегом было реализовано за январь-март 2018 года в Амурской области, что на 8,3% меньше продаж за тот же период прошлого года — 80 604 шт. Московская область занимает второе место по объемам реализации б/у авто за первый квартал этого года — 60 156 ед. авто, на 7,4% меньше, чем годом ранее (64 945 шт.). Третий по величине результат был зафиксирован в Москве, где перепродажи легковушек составили 55 398 ед. (-5,1% к результату прошлого года — 58 372 шт.).
Исследование показало также, что в Краснодарском крае с января по март 2018 года покупатели приобрели 54 301 подержанную легковушку. Рост перепродаж составил 1,1% к прошлогоднему результату — 53 725 ед. В Свердловской области за тот же период было перепродано 34 354 подержанные легковушки, что на 10% больше, чем годом ранее.
ТОП-10 областных рынков с самыми высокими показателями перепродажи легковых автомобилей за январь-март 2018 года составили также:
Санкт-Петербург — 34 180 авто (-4,5%),
Ростовская область — 33 240 ед. (-1,2%),
Башкортостан — 31 477 ед. (+6,6%),
Татарстан — 27 914 шт. (+1,8%),
Челябинская область — 27 577 авто (+5,2%).
Ранее аналитический центр «Автостат Инфо» сообщал, что за первые три месяца этого года вторичный авторынок РФ сократился на 1,5% в годовом сравнении. Всего было продано 1 121 235 ед. авто, а годом ранее — 1 138 051 ед.
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