Амурская область на первом месте по продажам легковушек с пробегом

Исследование на рынке легковых автомобилей с пробегом, проведенное «Автостат Инфо», показало, что за первый квартал 2018 года больше всего таких машин было продано в Амурской области.

Всего 73 902 ед. автомобилей с пробегом было реализовано за январь-март 2018 года в Амурской области, что на 8,3% меньше продаж за тот же период прошлого года — 80 604 шт. Московская область занимает второе место по объемам реализации б/у авто за первый квартал этого года — 60 156 ед. авто, на 7,4% меньше, чем годом ранее (64 945 шт.). Третий по величине результат был зафиксирован в Москве, где перепродажи легковушек составили 55 398 ед. (-5,1% к результату прошлого года — 58 372 шт.).

Исследование показало также, что в Краснодарском крае с января по март 2018 года покупатели приобрели 54 301 подержанную легковушку. Рост перепродаж составил 1,1% к прошлогоднему результату — 53 725 ед. В Свердловской области за тот же период было перепродано 34 354 подержанные легковушки, что на 10% больше, чем годом ранее.

ТОП-10 областных рынков с самыми высокими показателями перепродажи легковых автомобилей за январь-март 2018 года составили также:

Санкт-Петербург — 34 180 авто (-4,5%),

Ростовская область — 33 240 ед. (-1,2%),

Башкортостан — 31 477 ед. (+6,6%),

Татарстан — 27 914 шт. (+1,8%),

Челябинская область — 27 577 авто (+5,2%).

Ранее аналитический центр «Автостат Инфо» сообщал, что за первые три месяца этого года вторичный авторынок РФ сократился на 1,5% в годовом сравнении. Всего было продано 1 121 235 ед. авто, а годом ранее — 1 138 051 ед.