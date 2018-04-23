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«Таких девушек за рулем давно во Владивостоке не видел»
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«Таких девушек за рулем давно во Владивостоке не видел» 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Житель Владивостока рассказал о необычной девушке за рулем, которую он увидел недавно на дорогах города, сообщает PRIMPRESS.
По словам мужчины, автомобилистка привлекла к себе внимание других участников движения на улице Выселковой. Машина начала вести себя неадекватно — вихляла из полосы в полосу, создавая аварийные ситуации.
Горожанин решил обогнать автомобиль, чтобы разобраться в ситуации: может, водителю стало плохо, но все оказалось более прозаичным.
«Там девушка едет и красится за рулем. Честно говоря, давно таких не видел. Пусть посмотрит на себя со стороны и сделает выводы, если есть чем делать», — отметил мужчина, слова которого публикует сообщество «ДПС-Контроль».
Вместе с рассказом горожанина в Сети появились и фотографии главной героини истории, а также ее машины.
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