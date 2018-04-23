«Таких девушек за рулем давно во Владивостоке не видел»

Житель Владивостока рассказал о необычной девушке за рулем, которую он увидел недавно на дорогах города, сообщает PRIMPRESS.

По словам мужчины, автомобилистка привлекла к себе внимание других участников движения на улице Выселковой. Машина начала вести себя неадекватно — вихляла из полосы в полосу, создавая аварийные ситуации.

Горожанин решил обогнать автомобиль, чтобы разобраться в ситуации: может, водителю стало плохо, но все оказалось более прозаичным.

«Там девушка едет и красится за рулем. Честно говоря, давно таких не видел. Пусть посмотрит на себя со стороны и сделает выводы, если есть чем делать», — отметил мужчина, слова которого публикует сообщество «ДПС-Контроль».

Вместе с рассказом горожанина в Сети появились и фотографии главной героини истории, а также ее машины.