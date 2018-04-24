Ещё
Чета пьяных полицейских устроила драку из-за отказа продать им алкоголь
Далее:
Читайте также:
Ещё

Чета пьяных полицейских устроила драку из-за отказа продать им алкоголь 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Краснодарское управление МВД заинтересовалось кадрами опубликованного накануне вечером ролика, главными действующими лицами которого стали, по утверждению автора, подполковник полиции в отставке Кирилл Шипков, ныне возглавляющий благотворительный фонд, и его «тёлка» Ольга, сотрудница культурного центра краевой полиции.
В краснодарский ночной магазин пьяные супруги заглянули около двух часов ночи 11 апреля и потребовали продать им алкоголь. Услышав отказ, бывший преподаватель кафедры психологии и педагогики Краснодарского университета МВД принялся сыпать угрозами и оскорблениями, а затем и вовсе пустил в ход кулаки — этот момент запечатлели камеры наблюдения.
Шипков сбавил обороты, когда отбивший атаку охранник торговой точки достал телефон и начал снимать его. В качестве причины нападения он назвал «оскорбление тёлки», подразумевая свою супругу, которую к тому моменту уже отнес в салон джипа. Дожидаться прибытия коллег пьяный экс-полицейский, сейчас возглавляющий фонд «Благовест Кубани», не стал — сев за руль, он уехал подальше от злополучного магазина.
"По данному факту назначено проведение проверки. Если эти события действительно имели место быть, то действующая сотрудница полиции будет привлечена к строгой дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения из органов внутренних дел. Наказание также ждет и ее непосредственных руководителей", — сообщили «Кубанским новостям» в пресс-службе регионального управления МВД.
Вести.Ru: последние новости
Машина с "мигалкой" устроила массовую аварию на МКАД На Новом Арбате провалился грунт Смертельное ДТП на трассе М10: в автобусе были паломники
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Возрожденный Freelander станет конкурентом Mini
KIA предложит россиянам новый бюджетный кроссовер
Два внедорожника против русского бездорожья
Казахстан закрыл границу с Россией81
Лобовое столкновение с байкером записал видеорегистратор7
Видео
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
01:40
Выезд Jeep на дорогу обернулся дракой
ДТП
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение