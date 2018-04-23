Водитель «Лексуса» отвлёкся и попал в ДТП с участием трёх машин

Как сообщают аварийные комиссары «Автоспас» Новосибирск, Lexus RX двигался по улице Выборная.

«У дома 102 водитель отвлёкся и совершил ДТП со стоящими на пешеходном переходе в разных полосах автомобилями Subaru Forester и Honda Fit», — сообщает «Автоспас».

Авария обошлась без пострадавших, отмечают аварийные комиссары.

Напомним, вчера вечером на перекрестке Ватутина и Немировича-Данченко произошло ДТП с участием двух пассажирских автобусов. Столкновение произошло недалеко от остановки общественного транспорта.