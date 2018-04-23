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Выезд Jeep на дорогу обернулся дракой
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Выезд Jeep на дорогу обернулся дракой 

Авторамблер 1 час назад
Бывает, что ты внутренне готов к тому, чтобы хорошенько побить другого водителя на дороге и ждешь лишь любого мало-мальски подходящего повода.
Таков и герой нашего следующего видео. Когда белый Jeep Wrangler начал пересекать дорогу через сплошную, перегородив движение (действительно, не слишком красиво), один из водителей в образовавшейся из-за этого пробки завелся с полоборота. Видно, как он выбегает из машины неподалеку почти сразу, как Wrangler замер посередине дороги, и бежит к владельцу "Джипа", неся с собой возмездие.
Правда, сработал эффект мгновенной кармы: к отбивавшемуся от дебошира водителю джипа на помощь пришел работяга в спецовке. Вдвоем они уложили обнаженного по пояс драчуна, после чего его пыл резко охладился и он предпочел ретироваться обратно в машину.
Но все-таки, кажется, в накладе он не остался и явно сбросил пар.
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