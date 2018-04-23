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Собянин посетил пострадавших от урагана москвичей
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Собянин посетил пострадавших от урагана москвичей 

Газета.Ru 1 час назад
Мэр Москвы Сергей Собянин посетил в воскресенье пострадавших от недавнего урагана москвичей в городской клинической больнице им. С. Юдина, передает НСН.
Напомним, накануне из-за урагана были госпитализированы двое мужчин. Один из них получил травмы головы из-за упавшего на автомобиль дерева, второй был госпитализирован с травмой руки.
"Поговорил с пострадавшими. Сергея Алексеевича сбил с ног порыв ветра. Игорь Васильевич получил травму в машине, на которую рухнуло дерево. В больницах 16 человек, им оказывается вся необходимая помощь. Один в тяжелом состоянии. Жизням остальных, говорят врачи, ничего не угрожает", — написал глава города на своей странице в Twitter после посещения больницы.
По словам одного из пострадавших, во время урагана он был в автомобиле, когда ветер повалил на машину дерево.
Как рассказал главврач больницы Денис Проценко, состояние пациента сейчас стабильное. Собянин пожелал им скорейшего выздоровления.
Напомним, во время субботнего урагана в Москве погиб один человек, пострадали еще 12.
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