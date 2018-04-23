Как продают подержанные «Жигули» и «Самары» под видом новых автомобилей без пробега

Сайт Drom.ru рассказал о получившем распространение способе продажи подержанных автомобилей " Лада " под видом новеньких машин без пробега.

На сайтах автомобильных объявлений можно найти десятки предложений о продаже «новых» автомобилей, сошедших с конвейера в 2011–2013 годах. В основном, это классические «Жигули» ВАЗ-2104, ВАЗ-2105 и ВАЗ-2107, а также «Самары» ВАЗ-2114 и ВАЗ-2115, хотя все эти модели давно сняты с производства.

Большая часть предложений приходится на автосалоны города Тольятти. В объявлениях указывается, что это машины из неких дилерских запасов или из заводских остатков.

Цена вопроса? Например, «новые» универсалы ВАЗ-2104 предлагаются автосалонами за 190–195 тысяч рублей, за хэтчбеки ВАЗ-2114 просят 270–280 тысяч рублей.

Как отмечает Drom.ru, несмотря на идеально чистый моторный отсек, блестящее лако-красочное покрытие кузова и плёнку на сиденьях, при внимательном осмотре появляются сомнения в «новизне» автомобилей. У многих машин — не «родные» колёсные диски, магнитола, сигнализация, «тюнинговые» кресла и другое нештатное оборудование.

Но окончательно миф о «новом» автомобиле разрушает проверка по VIN-коду: в базах данных указаны пробеги в десятки тысяч километров, несколько смен владельцев, информация о штрафах и дорожно-транспортных происшествиях…

Представители автомобильного бизнеса из Тольятти, рассказывают, что своим появлением «Жигули» и «Самары» без пробега обязаны некоторым предпринимателям. Они ищут «Лады» с относительно небольшим пробегом, а затем скручивают одометр до нуля, полируют кузов, отмывают до блеска моторный отсек, чистят салон, заменяют при необходимости некоторые детали и в итоге получают «новый» автомобиль.

В конце прошлого года сайт Wroom.ru писал о коллекции отечественных автомобилей с пробегом до 1000 км, выпущенных с 1993 до 2005 года.