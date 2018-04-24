На Минском шоссе перевернулся мусоровоз. ВИДЕО

Контейнер мусоровоза перевернулся на участке Минского шоссе в Кубинке, в результате чего содержимое контейнера раскидало по дороге. Происшествие на время создало препятствия дорожному движению, однако к текущему моменту последствия инцидента устранены.

Очевидцы сообщили о том, что перевернувшийся контейнер раскидал мусор по проезжей части, перекрыв две полосы движения. Это произошло возле садовых товариществ «Люгер» и «Роща».

Для устранения транспортных проблем на место были направлены сотрудники полиции. Очевидцам удалось записать на видео кучи мусора, раскиданные на протяжении нескольких десятков метров.

К 22:00 по московскому времени коммунальные службы, прибывшие на вызов, убрали мусор и помыли дорогу. В данный момент движение на участке осуществляется в штатном режиме.