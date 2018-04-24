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На Минском шоссе перевернулся мусоровоз. ВИДЕО
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На Минском шоссе перевернулся мусоровоз. ВИДЕО 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Контейнер мусоровоза перевернулся на участке Минского шоссе в Кубинке, в результате чего содержимое контейнера раскидало по дороге. Происшествие на время создало препятствия дорожному движению, однако к текущему моменту последствия инцидента устранены.
Очевидцы сообщили о том, что перевернувшийся контейнер раскидал мусор по проезжей части, перекрыв две полосы движения. Это произошло возле садовых товариществ «Люгер» и «Роща».
Для устранения транспортных проблем на место были направлены сотрудники полиции. Очевидцам удалось записать на видео кучи мусора, раскиданные на протяжении нескольких десятков метров.
К 22:00 по московскому времени коммунальные службы, прибывшие на вызов, убрали мусор и помыли дорогу. В данный момент движение на участке осуществляется в штатном режиме.
О другом происшествии с участием крупного грузового транспорта сообщалось 23 апреля. Под Ростовом перевернулся «КамАЗ», заблокировав движение автомобилей. В результате ДТП удалось избежать жертв.
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