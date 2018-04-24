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Машина с «мигалкой» устроила массовую аварию на МКАД
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Машина с «мигалкой» устроила массовую аварию на МКАД 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
По меньшей мере пять автомобилей столкнулись на юго-западе Москвы по вине выехавшего на встречную полосу водителя черной Audi с «мигалкой». Камера регистратора запечатлела момент столкновения.
ДТП произошло около 23:00 в минувшую пятницу, 20 апреля, на 52-м километре МКАД. На кадрах видно, что водитель служебного автомобиля попытался развернуться, но не обратил внимания на двигавшиеся во встречном направлении машины. Легковушка ударила Audi в заднюю часть, после чего в нее саму влетела следовавшая позади легковушка. После столкновения машины оказались на «встречке» и протаранили еще два транспортных средства.
Информации о пострадавших не поступало, как и данных о водителе автомобиля с проблесковым маячком.
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